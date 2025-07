Vier gewonden bij uitslaande brand in Rotterdam, één persoon gereanimeerd

Bij een grote uitslaande brand in een portiekwoning aan de Bergselaan in Rotterdam zijn vier mensen gewond geraakt. Dat meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Eén persoon is gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd.

De brand ontstond in een woning op de vierde etage en is inmiddels onder controle. Acht woningen werden uit voorzorg ontruimd. Met behulp van een hoogwerker werden mensen uit het gebouw gehaald. Door de schade kunnen bewoners voorlopig nog niet terug naar huis. Voor bewoners die nergens terechtkunnen, zorgt de gemeente voor opvang. Naastgelegen wooncomplexen zijn wel vrijgegeven.

Om de inzet van de hulpdiensten goed te coördineren werd opgeschaald naar GRIP 1. De brandweer rukte met meerdere bluswagens uit en zette meetploegen in om te controleren of er gevaarlijke stoffen waren vrijgekomen. Volgens de Veiligheidsregio zijn geen schadelijke concentraties gemeten.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

ANP