Felle uitslaande brand verwoest woning in Rotterdam

Brand

Vandaag, 07:29

Een felle uitslaande brand heeft maandagavond een woning op de eerste etage van een galerijflat in Rotterdam volledig verwoest. Dat meldt een correspondent ter plaatse. Ook de woning erboven zou onbewoonbaar zijn geraakt.

De bewoner van de verwoeste woning aan de Rendierstraat bleef ongedeerd en werd op straat opgevangen met een warmtedeken. De flat werd gedeeltelijk ontruimd. De geëvacueerde bewoners zijn tijdelijk opgevangen in een buurthuis, dat recht tegenover de flat ligt. Meerdere bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

