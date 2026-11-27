Een flinke inzet van hulpdiensten vanwege een zeer grote brand aan de Groene Hilledijk in Rotterdam. Het getroffen pand betreft een winkel en uit voorzorg zijn omliggende woningen ontruimd. Drie personen raakten gewond, een slachtoffer moest naar het ziekenhuis.

De brandweer heeft het label 'zeer grote brand' op de gebeurtenis geplakt, onder meer vanwege de omliggende woningen, die door hulpdiensten gecontroleerd worden. Bewoners worden opgevangen in wijkcentrum Wijkhub Hillesluis aan de Riederlaan . Bij de brand komt ook veel rook vrij. Over de oorzaak is nog niets bekend en zal later onderzoek naar worden gedaan.

Een persoon is met brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis. Het tweede slachtoffer raakte lichtgewond en is behandeld in de ambulance. Een derde persoon had rook ingeademd en is ook ter plekke nagekeken.