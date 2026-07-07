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Grote brand na werkzaamheden op dak Rotterdam: twaalf woningen ontruimd

Brand

Vandaag, 12:41

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Bij werkzaamheden aan het dak van een woning aan de Herman Gorterstraat in de Rotterdamse wijk Kralingen is dinsdag een grote brand uitgebroken. Dat meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De brand ontstond op het dak van een oude portiekwoning op de derde verdieping en sloeg vervolgens over naar de woning zelf. Omdat het pand grotendeels uit hout bestaat, bestaat het risico dat het vuur zich verder verspreidt.

Uit voorzorg zijn de getroffen woning en elf aangrenzende woningen ontruimd. Eén persoon heeft te veel rook ingeademd en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

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Sloopwerkzaamheden

De brandweer is nog bezig met bluswerkzaamheden en voert ook sloopwerkzaamheden uit in de naastgelegen portiekwoningen. De brand is inmiddels onder controle.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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