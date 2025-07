Zeer grote brand bij afvalbedrijf Rotterdam: rook over woonwijk

Zondagochtend is brand uitgebroken in een loods van een afvalverwerkingsbedrijf aan de Waalhavenweg in Rotterdam. De brand werd snel opgeschaald tot een zeer grote brand, waarbij meerdere brandweervoertuigen en speciale eenheden zijn ingezet. Rond 09.00 uur was de brand grotendeels onder controle, meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Toen de brand ontstond, waren er medewerkers in het gebouw aanwezig. Zij konden het pand veilig verlaten; er raakte niemand gewond. In de loods ligt veel afval opgeslagen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is het belangrijk dat alles goed wordt nageblust om herontbranding te voorkomen.

De brandweer kreeg hulp van blusboten van het Havenbedrijf Rotterdam. Die pompten water rechtstreeks uit de Maas en leverden het via grote slangen aan de blusvoertuigen op het terrein.

Bij de brand kwam veel rook vrij, vooral richting de nabijgelegen wijk Heijplaat. De rook bleef laag hangen, maar uit metingen blijkt dat er geen schadelijke stoffen in de lucht zaten. Inwoners van de wijk kunnen hun ramen en deuren inmiddels weer openzetten.