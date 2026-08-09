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Bewoners 8 woningen kunnen niet naar huis na brand Rotterdam

Bewoners 8 woningen kunnen niet naar huis na brand Rotterdam

Brand

Gisteren, 22:30

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De bewoners van acht woningen aan de Stadhoudersweg in Rotterdam kunnen voorlopig niet naar huis na een uitslaande brand zondagavond. De woningen hebben brand- en waterschade opgelopen, meldt de veiligheidsregio. Er raakte niemand gewond.

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De brand brak rond 20.30 uur uit in het dak van een portiekgebouw en werd al snel uitslaand. De brandweer rukte uit om het vuur te bestrijden.

Brand onder controle

Rond 22.00 uur kreeg de brandweer het vuur onder controle. Ongeveer een kwartier later werd het sein brand meester gegeven.

Hoe groot de schade aan de acht woningen precies is en wanneer de bewoners weer naar huis kunnen, is nog niet bekend.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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