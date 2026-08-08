Grote brand in Rotterdam onder controle, Maastunnel weer open

Bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid is vrijdagavond een grote brand uitgebroken. De brand zorgde voor dikke rookwolken en stank tot ver buiten de stad. Zaterdagochtend meldt de veiligheidsregio dat de brand onder controle is.

Het vuur ontstond in een hoop schroot op het deel van het bedrijf waar huishoudelijk en bedrijfsafval wordt verwerkt. Naar schatting stond 50 tot 100 ton afval in brand. Er raakte niemand gewond. De oorzaak is nog niet duidelijk.

Maastunnel weer open

Vanwege de rook werd de Maastunnel in beide richtingen afgesloten. Ook gingen delen van de Doklaan, Brielselaan en Pleinweg dicht. De tunnel is zaterdagochtend weer vrijgegeven.

De brandweer heeft het puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Het nablussen is inmiddels klaar.

Het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Beelen, dat naast het bedrijf ligt waar de brand uitbrak, is zaterdag open. "De situatie is veilig en wij gaan open", staat op Instagram. Bezoekers kunnen er alleen tot naar verwachting 12.00 uur niet met de auto komen, omdat de straat nog afgesloten is.