Brand treft nieuw pand Rotterdams poppodium vlak voor opening

Een brand bij het gloednieuwe gebouw van het Rotterdamse poppodium Baroeg heeft schade veroorzaakt aan het pand. De schade zit vooral aan de buitenkant en in het kantoorgedeelte. Vooralsnog lijkt het erop dat de nieuwe locatie, die eind april de deuren zou openen, de concerten kan laten doorgaan.

Hulpdiensten kregen rond 23.00 uur een melding van brand bij het gebouw aan de Spinozaweg in Lombardijen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio vloog een bouwkeet naast het pand in brand. De vlammen sloegen vervolgens over naar het nieuwe gebouw van het poppodium. Het vuur trok in het dak, waardoor delen van het pand moesten worden gesloopt om alles veilig te maken.

Rond 02.00 uur voerde de brandweer de laatste controles uit. Daarna konden de hulpdiensten vertrekken. Hoe groot de totale schade is, wordt nog onderzocht.

Gaan de concerten door?

Baroeg laat weten dat de schade nog in kaart wordt gebracht. "De schade moet nog geïnventariseerd worden, maar we zijn positief en gaan er vooralsnog van uit dat de concerten gewoon doorgaan", aldus het poppodium.

Het Rotterdamse poppodium bestaat sinds 1981 en staat bekend om harde en alternatieve muziek. In april 2024 sloot Baroeg de deuren van het oude gebouw, omdat het aan vervanging toe was. Concerten gingen in de tussentijd door op andere locaties in Rotterdam en omgeving.