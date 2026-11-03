Auto van 39 jaar oud vliegt tijdens rijden in brand in Rijswijk

Een 39 jaar oude auto is dinsdagmiddag in brand gevlogen op de rotonde van de Schaapweg en de Prinses Marijkesingel in Rijswijk. De bestuurster, een vrouw op leeftijd, zag tijdens het rijden plotseling rook onder de motorkap vandaan komen en zette haar auto direct stil. Ze raakte niet gewond.

De hulpdiensten werden met spoed opgeroepen. De brandweer wist het vuur snel te blussen, maar kon niet voorkomen dat de auto flink beschadigd raakte, meldt een correspondent ter plaatse. De rook verspreidde zich niet alleen onder de motorkap, maar drong ook door tot het dashboard.

Rotonde tijdelijk afgesloten

Vanwege de brand werd de rotonde tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Nadat het vuur was geblust, duwden brandweerlieden de beschadigde auto naar het gras naast de weg. Daardoor kon de rotonde weer worden vrijgegeven.

De bestuurster kwam met de schrik vrij.