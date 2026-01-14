Man (85) overleden na brand in schuur Ridderkerk

Bij een brand in een schuur in Ridderkerk is woensdagmiddag een 85-jarige man omgekomen, meldt de politie. De schuur stond bij de woning van de man.

De eerste melding over het vuur aan de Begoniastraat kwam rond 15.00 uur binnen, zegt een politiewoordvoerster. De brand was rond 16.00 uur nog niet geblust. Hoe de brand kon ontstaan, onderzoekt de politie nog.