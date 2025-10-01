Grote brand verwoest restaurant en partycentrum in Ridderkerk, woningen ontruimd

In de nacht van dinsdag op woensdag is een grote brand uitgebroken in een partycentrum en restaurant aan de Pruimendijk in het Zuid-Hollandse Ridderkerk. Bij de brand vonden meerdere explosies plaats. Er was niemand aanwezig in het pand.

Enkele omliggende woningen zijn uit voorzorg ontruimd. Rond 06.00 uur leek de brand onder controle, maar een halfuur later laaide het vuur opnieuw op. Volgens de veiligheidsregio is inmiddels ook het voorste deel van het pand in brand geraakt.

Roetdeeltjes

De brand veroorzaakt veel rook en er zijn roetdeeltjes neergekomen in de omgeving. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden en de mechanische ventilatie uit te schakelen. Bij het opruimen van roet wordt aangeraden handschoenen te dragen.