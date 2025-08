Tbs-kliniek in Poortugaal deels ontruimd na nachtelijke brand

In de nacht van donderdag op vrijdag is brand uitgebroken in een tbs-kliniek aan de Kijvelandsekade in het Zuid-Hollandse Poortugaal. De brand bleef beperkt tot één afdeling van het gebouw, maar zorgde voor flink wat onrust. Rond 04.30 uur had de brandweer het vuur onder controle.

De brandweer rukte met meerdere eenheden uit en er werd opgeschaald naar GRIP 1, wat betekent dat hulpdiensten extra moeten samenwerken bij een incident. Dat meldt de veiligheidsregio. Ook ambulancepersoneel was ter plaatse.

Alle bewoners van de getroffen afdeling zijn samen met het personeel van de kliniek in veiligheid gebracht. Ze werden opgevangen op een verzamelplaats buiten het pand, waar ambulancepersoneel hen onderzocht op mogelijke rookinhalatie.

Pand ventileren

Volgens de hulpdiensten hoefde niemand naar het ziekenhuis te worden gebracht. Wel werd het hele gebouw door de brandweer geventileerd vanwege de rookontwikkeling.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.