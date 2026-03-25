Grote brand in woning Oostvoorne, naastgelegen hotel ontruimd

Brand

Vandaag, 06:44 - Update: 1 uur geleden

In het Zuid-Hollandse Oostvoorne is in de nacht van dinsdag op woensdag een grote brand uitgebroken in een woning aan de Hoflaan. Een naastgelegen hotel is uit voorzorg ontruimd, meldt de veiligheidsregio Rijnmond Veilig. De mensen die daar verbleven, worden in de omgeving opgevangen. Om hoeveel mensen het gaat, is niet bekend.

De brand brak rond 04.45 uur uit en is daarna overgeslagen naar een naastgelegen schuur. Over eventuele gewonden en schade is nog niets bekend. Bij de brand is "asbest betrokken", meldt de veiligheidsregio. Die onderzoekt in hoeverre asbest bij de brand is vrijgekomen.

Roetdeeltjes

Mensen krijgen het advies om uit de rook te blijven en roetdeeltjes niet aan te raken. Mensen die in het gebied zijn geweest, worden geadviseerd hun schoenen af te spoelen. De brandweer brengt in kaart waar brandresten zijn neergekomen. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden.

De veiligheidsregio roept mensen op de hulpdiensten de ruimte te geven. Er zijn maatregelen getroffen, zodat er voldoende bluswater beschikbaar is voor de bestrijding van de brand. Ook is extra brandweermaterieel richting de brand gegaan, aldus de veiligheidsregio.

Door ANP

