Boswachters zijn alles kwijt na brand: tonnen schade, actie gestart

De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap zit met de handen in het haar. Afgelopen woensdag is de werkschuur in Oostvoorne volledig afgebrand. De schuur werd gebruikt door boswachters, boa's en vrijwilligers, die nu al hun gereedschap en machines zijn kwijtgeraakt. Gelukkig bieden verschillende gemeenten en aannemers spullen aan.

De schade bedraagt ruim een half miljoen euro. Een deel daarvan wordt vergoed door de verzekering, maar gereedschap zoals maaimachines en trekkers wordt slechts tegen dagwaarde uitgekeerd. Daardoor ontstaat er een tekort van minimaal 100.000 euro. Om dit gat te dichten, is de stichting een inzamelingsactie gestart.

In bovenstaande video laat vrijwilliger Adri Konings de schade zien.