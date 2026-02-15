Volg Hart van Nederland
Uitslaande brand legt schuur Moerkapelle volledig in de as

Brand

Vandaag, 17:54 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Een grote brand heeft zondagmiddag een schuur in Moerkapelle volledig in de as gelegd. Het gebouw aan de Herenweg staat in lichterlaaie en moet als verloren worden beschouwd, meldt de veiligheidsregio. Volgens de brandweer is er niemand gewond geraakt.

Meerdere hulpdiensten rukten massaal uit om het vuur onder controle te krijgen. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen uit het dak van de schuur. De brandweer probeerde te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar een naastgelegen woonhuis en een andere schuur. Inmiddels is de brand onder controle, maar er wordt mogelijk nog uren nageblust.

Een correspondent ter plaatse laat weten dat er mogelijk caravans en/of motoren in de schuur stonden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Veel rook richting Benthuizen

Bij de brand kwam veel rook vrij. Die trok in de richting van het nabijgelegen Benthuizen.

Volgens de veiligheidsregio blijkt uit metingen dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Mensen die hinder ervaren van de rook krijgen het advies om ramen en deuren gesloten te houden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

