'Bewoner zwaargewond na woningbrand in Leidschendam'

Een bewoner van een flat aan de Gravin Juliana van Stolberglaan in Leidschendam is in de nacht van maandag op dinsdag zwaargewond geraakt bij een brand. Dat meldt het Algemeen Dagblad maandagochtend. Rond 02.25 uur brak het vuur uit in een woning op de derde verdieping. Vanaf de galerij was de rookontwikkeling goed zichtbaar.

De brandweer rukte uit met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker. Ook ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen, al hoefde de helikopter uiteindelijk niet te landen. De hulpdiensten troffen het slachtoffer aan in de woning en hebben deze overgedragen aan het ambulancepersoneel.

De brand is geblust en de omgeving werd enige tijd afgezet om ruimte te geven aan de hulpverleners. Volgens een woordvoerder van de brandweer is er opgeschaald naar 'middelbrand' vanwege de inzet van meerdere blusvoertuigen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.