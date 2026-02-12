Volg Hart van Nederland
Man overleden na woningbrand in Leidschendam

Brand

Vandaag, 10:28

Bij een woningbrand in Leidschendam is donderdagochtend een man overleden. Dat meldt een woordvoerder van de brandweer. Het gaat om de bewoner van het pand, aldus de politie.

De brandweer kreeg rond 06.15 uur een melding van een vreemde lucht in een huis aan de Prinses Beatrixlaan in de Zuid-Hollandse plaats. Ter plaatse bleek er brand te zijn uitgebroken. Het vuur is inmiddels geblust.

De politie doet onderzoek naar de toedracht. Volgens een woordvoerder is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand is en of het slachtoffer door het vuur is omgekomen of bijvoorbeeld al eerder was overleden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

