Appartementencomplex ontruimd na brand in Leiden: bewoners met ladderwagen gered

In een appartement aan de Klikspaanweg in Leiden heeft in de nacht van donderdag op vrijdag brand gewoed. Het vuur ontstond in een slaapkamer. Uit voorzorg werd het volledige appartementencomplex ontruimd. Twee bewoners zijn met behulp van een ladderwagen in veiligheid gebracht.

De hulpdiensten kregen rond 01.45 uur een melding van de brand. Tien minuten later schaalde de brandweer op naar middelbrand. Door rookontwikkeling op de gang konden enkele bewoners hun woning niet zelfstandig verlaten.

Woningen ontruimd

In totaal zijn ongeveer twintig woningen ontruimd. Buiten op straat verzamelden zich zo’n twintig tot dertig bewoners. Rond 02.42 uur was de brand onder controle en begon de brandweer met het ventileren van alle woningen. Daarbij werd ook gecontroleerd op de aanwezigheid van koolmonoxide, aldus een correspondent ter plaatse.

De bewoners van het appartement waar de brand uitbrak kunnen de nacht niet in hun woning doorbrengen en zijn elders opgevangen. Stichting Salvage is ter plaatse om hen te ondersteunen bij de afhandeling van de schade. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.