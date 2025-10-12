Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Grote brand in autogarage Honselersdijk: rook trekt over woonwijk

Grote brand in autogarage Honselersdijk: rook trekt over woonwijk

Brand

Vandaag, 07:59

Link gekopieerd

In een autogaragebedrijf in Honselersdijk (Zuid-Holland) is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken. Volgens de veiligheidsregio zijn daarbij geen gewonden gevallen. Tegen 07.00 uur liet de brandweer weten dat de brand onder controle was.

De brandweer kreeg rond 04.30 uur een melding binnen over de brand aan de Grote Waard en schaalde daarna op naar grote brand. Bij de brand kwam veel rook vrij, waardoor bewoners in de directe omgeving werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten.

De brandweer verricht zondagochtend nog sloopwerkzaamheden om er zeker van te zijn dat de brand volledig geblust is.

ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.