Vier mensen naar ziekenhuis na woningbrand in Hellevoetsluis

Brand

Vandaag, 05:59

Na een woningbrand aan de Kreeft in Hellevoetsluis zijn woensdagavond vier mensen met ambulances naar het ziekenhuis gebracht. Zij hadden veel rook ingeademd, meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De vier waren op de eerste verdieping toen op de begane grond brand uitbrak. Ze konden zelf naar buiten komen, maar moesten daarbij door de rook.

Rook en schade bij meerdere woningen

De brandweer zette vier blusvoertuigen en een hoogwerker in om te voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen woningen. De brand is inmiddels onder controle. Met een drone is gezocht naar brandhaarden, die vervolgens zijn geblust.

Aangrenzende woningen liepen schade op aan de achterzijde en er kwam rook binnen. De woningen zijn geventileerd en gecontroleerd op koolmonoxide.

Door ANP

