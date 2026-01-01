Brand in parkeergarage Hellevoetsluis: tientallen bewoners geëvacueerd

Brand
Vandaag, 07:27
Tussen de 40 en 45 bewoners zijn uit hun woning gehaald vanwege een brand die woedt in de parkeergarage onder hun appartementencomplex in Hellevoetsluis. Ze worden opgevangen in een ander appartementencomplex, meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
Meerdere auto's staan in brand in de Pluvierhof. De brandweer is bezig met blussen.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.