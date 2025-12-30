Volg Hart van Nederland
Dikke, zwarte rook bij grote brand in Hellevoetsluis, paarden opgevangen

Brand

Vandaag, 14:42 - Update: 7 minuten geleden

In een bijgebouw van een metaalhandel in Hellevoetsluis is dinsdag aan het begin van de middag brand uitgebroken. Rookwolken zijn in de omgeving duidelijk zichtbaar. In het pand zouden brommers opgeslagen zijn.

Volgens de Veiligheidsregio komt er veel zwarte rook vrij en zijn de vlammen overgeslagen naar een naastgelegen pand. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden.

Mensen gecontroleerd

Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Ambulancepersoneel heeft drie mensen gecontroleerd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De brandweer heeft de brand opgeschaald naar GRIP 1. Dat betekent dat verschillende hulporganisaties, de brandweer, politie, ambulance en gemeente, nauwer samenwerken.

Aan bewoners in de buurt is een NL-Alert verzonden. Hierin wordt opgeroepen uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten.

Paarden in veiligheid

Ook drie paarden bevonden zich in de rook. Ze zijn veilig uit het gebied gehaald en opgevangen op een veilige plek.

Het gebied dat de NL-alert heeft ontvangen:

Beeld: Rijnmondveilig

Beeld: Rijnmondveilig

Door Redactie Hart van Nederland

