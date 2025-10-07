Meerdere gewonden bij grote brand in zorgcomplex Gouda

Bij een brand in een zorgcomplex in het oude centrum van Gouda zijn dinsdagochtend meerdere gewonden gevallen. Dat meldt de veiligheidsregio.

De brand brak uit in een appartement op de tweede etage van het pand. Omdat het vuur op een hogere etage is uitgebroken, werd opgeschaald naar GRIP 1, dat wil zeggen dat meerdere hulpdiensten centraal samenwerken.

Om 11.25 uur meldde de veiligheidsregio dat de brand uit is. De woning waar de brand woedde, is volledig verwoest.

Hart van Nederland/ANP