Gevangene overleden bij brand in cel in Dordrecht

Gevangene overleden bij brand in cel in Dordrecht

Vandaag, 11:33

Door een brand in de penitentiaire inrichting in Dordrecht is in de nacht van maandag op dinsdag een gevangene om het leven gekomen. De brand woedde in de eenpersoonscel waar het slachtoffer verbleef. Dat bevestigt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) na berichtgeving van Rijnmond.

Toen de brandweer arriveerde, was de celdeur gloeiend heet en was er veel rookontwikkeling, schrijft de regionale omroep. Het slachtoffer werd direct door hulpverleners uit zijn cel gehaald, maar hulp mocht niet meer baten. De gevangene overleed ter plekke.

Geen andere gewonden

Er raakte verder niemand anders gewond. Ook zijn er geen gevolgen voor andere gedetineerden.

Over de identiteit van het slachtoffer doet de DJI geen mededelingen. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Er wordt op dit moment onderzocht wat er precies is gebeurd.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

