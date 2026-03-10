Gevangene overleden bij brand in cel in Dordrecht

Door een brand in de penitentiaire inrichting in Dordrecht is in de nacht van maandag op dinsdag een gevangene om het leven gekomen. De brand woedde in de eenpersoonscel waar het slachtoffer verbleef. Dat bevestigt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) na berichtgeving van Rijnmond.

Toen de brandweer arriveerde, was de celdeur gloeiend heet en was er veel rookontwikkeling, schrijft de regionale omroep. Het slachtoffer werd direct door hulpverleners uit zijn cel gehaald, maar hulp mocht niet meer baten. De gevangene overleed ter plekke.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Geen andere gewonden

Er raakte verder niemand anders gewond. Ook zijn er geen gevolgen voor andere gedetineerden.

Over de identiteit van het slachtoffer doet de DJI geen mededelingen. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Er wordt op dit moment onderzocht wat er precies is gebeurd.