Flinke brand legt leegstaand café in Den Hoorn in de as

Een leegstaand gebouw aan de Hoornseweg in Den Hoorn is vrijdagavond volledig in vlammen opgegaan. Rond 22.00 uur brak er brand uit in het pand, dat vlak bij Delft ligt. Al snel sloegen de vlammen meters uit het pand. De Veiligheidsregio Haaglanden spreekt van een grote brand.

De brandweer rukte met veel materieel uit en hield omliggende panden nat om te voorkomen dat het vuur zich verder zou verspreiden. Desondanks is het getroffen gebouw volgens de brandweer niet meer te redden. De hulpdiensten hebben daarom besloten het gecontroleerd te laten uitbranden.

Vanwege de hevige rookontwikkeling zijn enkele huizen in de buurt uit voorzorg ontruimd. De bewoners konden vrijdagavond nog niet terug naar huis. Het is op dit moment niet duidelijk wanneer dat wel weer kan.

De veiligheidsregio waarschuwt omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te zetten. De rook trekt namelijk door de omgeving en kan voor overlast zorgen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Nablussen

Rond 01:15 uur meldde de brandweer dat het vuur grotendeels onder controle was en het nablussen begonnen is. Daarbij komt nog steeds veel rook vrij. De verwachting is dat het nablussen nog uren in beslag zal nemen.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekendgemaakt. Er zijn voor zover nu bekend geen gewonden gevallen.