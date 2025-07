Station Den Haag Centraal ontruimd vanwege brandende scootmobiel

Een brandende scootmobiel bij een van de ingangen heeft ervoor gezorgd dat station Den Haag Centraal maandagavond omstreeks 23.00 uur ontruimd moest worden, meldt de veiligheidsregio. De rook van de brand stond in de centrale hal van het gebouw. Brandweerlieden kwamen ter plaatse om de rook uit de hal te verwijderen.

Een persoon die rook had ingeademd, is ter plaatse nagekeken. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Door de brand is er schade aan de gevel.

Tussen Den Haag Centraal en Den Haag Hollands Spoor reden door de brand enige tijd geen treinen, meldde de NS. Rond 00.30 uur was de verstoring voorbij. Passagiers van binnenkomende treinen werden meteen naar buiten geleid, meldde een woordvoerder van de veiligheidsregio.

ANP