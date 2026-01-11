Tiental woningen ontruimd door brand in opslagloods in Den Haag

In een opslagloods aan de Van Ostadestraat in de Schilderswijk in Den Haag is in de nacht van zaterdag op zondag een grote brand geweest. In de omgeving heeft de brandweer een tiental woningen ontruimd, laat een woordvoerder weten.

De brand is inmiddels onder controle en bewoners kunnen terugkeren naar hun huizen. Er is niemand gewond geraakt.

De eerste melding van de brand was iets na 01.00 uur. Er kwam veel rook vrij en de hulpdiensten rukten massaal uit. De brandweer is nog bezig met nabluswerkzaamheden.