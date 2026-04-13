Meerdere bewoners en katten gered na kelderbrand in Haagse portiekflat

In de nacht van zondag op maandag is brand uitgebroken in een kelderbox van een portiekwoning aan de Werkhovenstraat in Den Haag. Door de brand trok dikke rook via het trappenhuis omhoog, waardoor bewoners in de problemen kwamen. Drie mensen op de bovenste verdieping raakten ingesloten in hun woning en zochten wanhopig naar frisse lucht door uit het raam te hangen.

De brandweer ging de woning binnen en wist de drie bewoners met vluchtmaskers naar buiten te halen. In totaal werden negen mensen uit het gebouw gehaald, net als twee katten. Vier bewoners raakten gewond, onder wie drie uit dezelfde woning. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht of ter plekke nagekeken in de ambulance.

Pand ventileren

Om de rook uit het portiek te krijgen, sloeg de brandweer ramen in en werd het gebouw geventileerd. Dat was nodig om de situatie veilig te maken voor de bewoners en hulpdiensten.

Na het blussen kwamen nog vijf bewoners uit een andere woning naar buiten, onder wie twee volwassenen en drie kinderen. Zij bleven ongedeerd. In totaal zijn vier woningen ontruimd, waarvan één leeg bleek te staan.

De politie onderzoekt de brand en kijkt daarbij ook naar camerabeelden uit de omgeving. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.