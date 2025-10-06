Gewonde bij woningbrand aan Hackfortstraat in Den Haag

Een persoon is maandagochtend gewond geraakt bij een brand in een portiekwoning op de eerste etage aan de Hackfortstraat in Den Haag. De brandweer haalde het slachtoffer uit de woning, waarna de persoon met spoed naar het ziekenhuis is gebracht.

Het vuur werd rond 11.00 uur ontdekt. Bij aankomst van de brandweer stond de woning vol rook, meldt een correspondent ter plaatse. Kort nadat de brandweerlieden de flat waren binnengegaan, vonden ze het slachtoffer. De persoon werd op straat gereanimeerd en behandeld door het ambulancepersoneel. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Voor het blussen van de brand en het ontruimen van omliggende portieken zette de brandweer twee blusvoertuigen in.

De brand was snel onder controle. Na ventilatie en controle op koolmonoxide konden bewoners van de andere woningen weer terug naar huis. De getroffen woning is voorlopig onbewoonbaar. De politie onderzoekt nog hoe de brand is ontstaan.