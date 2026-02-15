Meerdere gewonden bij woningbrand in Den Haag

In Den Haag is zondagavond een grote brand uitgebroken in een woning aan de Wormerveerstraat. Rond 20.25 uur kreeg de brandweer de melding binnen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zijn vijf mensen gewond geraakt bij de brand.

Binnen enkele minuten werd opgeschaald naar 'middelbrand'. Om 20.30 uur volgde het sein 'grote brand'. Extra brandweervoertuigen uit Rijswijk, Wateringen, Laak en Monster kwamen ter plaatse om te helpen.

Flinke schade

De brand was uitslaand en zorgde voor flinke zwarte rookwolken die in de omgeving te zien waren. De woning heeft grote schade opgelopen. Op beelden is te zien dat zowel de voor- als de achterkant van het pand zijn beschadigd door de brand.

Bij de brand raakten vijf mensen gewond. Zij zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd en behandeld en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Alle vijf hadden zij last van rookinhalatie.