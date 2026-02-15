Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Meerdere gewonden bij woningbrand in Den Haag

Meerdere gewonden bij woningbrand in Den Haag

Brand

Vandaag, 21:10 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

In Den Haag is zondagavond een grote brand uitgebroken in een woning aan de Wormerveerstraat. Rond 20.25 uur kreeg de brandweer de melding binnen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zijn vijf mensen gewond geraakt bij de brand.

Binnen enkele minuten werd opgeschaald naar 'middelbrand'. Om 20.30 uur volgde het sein 'grote brand'. Extra brandweervoertuigen uit Rijswijk, Wateringen, Laak en Monster kwamen ter plaatse om te helpen.

Flinke schade

De brand was uitslaand en zorgde voor flinke zwarte rookwolken die in de omgeving te zien waren. De woning heeft grote schade opgelopen. Op beelden is te zien dat zowel de voor- als de achterkant van het pand zijn beschadigd door de brand.

Bij de brand raakten vijf mensen gewond. Zij zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd en behandeld en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Alle vijf hadden zij last van rookinhalatie.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.