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Uitslaande woningbrand in Den Haag, twee poezen gered

Brand

Vandaag, 17:45

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De brandweer is zondagmiddag uitgerukt voor een uitslaande woningbrand aan de Erasmusweg in Den Haag. Om ruimte te maken voor het bluswerk, werd de gehele Erasmusweg tijdelijk afgesloten voor verkeer. Voor zover bekend raakte niemand ernstig gewond bij het incident. Twee huisdieren werden gered.

De melding kwam rond 14.45 uur binnen, waarna meerdere hulpdiensten uitrukten richting de Erasmusweg. Het zou gaan om een uitslaande brand op een balkon. Al snel na aankomst werd er door de brandweer opgeschaald naar 'middelbrand'. Om een veilige werkruimte te creëren werd de weg volledig afgesloten voor verkeer.

Rond 15.00 uur was de brand onder controle, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio weten aan Hart van Nederland. Brandweerpersoneel heeft daarna alle woningen in het pand gecontroleerd op doorslag.

Poezen gered

Vier bewoners, van zowel het brandadres als de woningen daarboven, zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Eén slachtoffer moest voor extra controle naar het ziekenhuis worden overgebracht.

Ook heeft de brandweer uit één van de woningen twee poezen gered. Alle bewoners konden snel terugkeren naar hun woning, met uitzondering van de bewoners op het brandadres. Een medewerker van Stichting Salvage is ter plaatse gekomen om hen bij te staan.

Door Redactie Hart van Nederland
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