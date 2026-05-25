'Man bewusteloos uit brandende woning gehaald in Den Haag, parkiet overleden'

In een portiekwoning aan de Spinozastraat in Den Haag heeft maandagochtend een felle brand gewoed. Dat meldt een correspondent ter plaatse. Voorbijgangers zagen rook en vuur uit de woning komen en sloegen alarm.

De brand ontstond in de woonkamer. Brandweerlieden gingen de woning binnen en zouden daar een bewusteloze man hebben aangetroffen in een slaapkamer. Hij werd uit het huis gehaald en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Brandweerlieden haalden ook een parkiet uit de woning maar de vogel heeft de brand niet overleefd.

De brandweer schaalde op naar middelbrand. Omwonenden moesten tijdelijk hun woning uit, maar mochten later weer terug naar binnen.

Onderzoek

De politie heeft de woning afgezet en onderzoekt wat er precies is gebeurd.