Felle brand in Haagse snackbar: meerdere mensen onwel door rook

Een felle brand in een cafetaria aan het Almeloplein in Den Haag heeft donderdagavond voor flink wat rookoverlast gezorgd. Meerdere mensen kregen het benauwd door de rook en zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd, zo meldt de Veiligheidsregio Haaglanden.

Twee personen moesten voor verdere controle naar het ziekenhuis worden gebracht. Hun toestand is niet bekendgemaakt. De brand zorgde niet alleen voor paniek in de cafetaria, maar ook in de omliggende panden waar de rook naar binnen trok.

Volgens de brandweer kwam er zoveel rook vrij dat ook winkels en woningen in de buurt werden getroffen. Bewoners moesten hun ramen en deuren gesloten houden, terwijl de hulpdiensten druk bezig waren met het onder controle krijgen van de situatie.

De brand zelf was volgens de Veiligheidsregio vrij snel geblust. Toch bleef de brandweer tot ongeveer 00.30 uur bezig met het ventileren van de omliggende gebouwen om de rook te verdrijven.

Hoe de brand precies is ontstaan, is nog niet duidelijk. De schade aan de cafetaria en omliggende panden wordt momenteel onderzocht.