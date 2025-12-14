Volg Hart van Nederland
Tientallen studenten in de kou na brand in flat in Delft

Brand

Vandaag, 11:39

In de nacht van zaterdag op zondag moesten tientallen studenten hun flat aan de Van Hasseltlaan in Delft verlaten nadat er brand uitbrak in het trappenhuis. Door de snelle rookontwikkeling werden de bewoners uit voorzorg ontruimd en kwamen ze op straat te staan.

De brand ontstond in de isolatie achter de beplating in het trappenhuis, op de elfde verdieping van het complex. De brandweer kwam snel ter plaatse en schaalde op naar middelbrand vanwege de hevige rookontwikkeling.

Geen gewonden

Bij het incident is niemand gewond geraakt. De brandweer overlegt met de gemeente over het moment waarop de ontruimde studenten veilig kunnen terugkeren naar hun woningen.

Door Redactie Hart van Nederland

