Stadskantoor Delft ontruimd na brand, brandbare stof naar binnen gegooid

Brand

Vandaag, 15:48

Het stadskantoor in Delft is dinsdagmiddag ontruimd na een brand bij de ingang van het gebouw. De politie heeft een verdachte aangehouden die mogelijk brandbare vloeistof naar binnen gooide.

Rond 14.45 uur werd de brandweer met spoed opgeroepen voor een brand bij het stadsdeelkantoor aan het Stationsplein. Volgens de politie zijn meerdere flesjes met brandbare vloeistof naar binnen gegooid, waarna brand ontstond bij de draaideur.

Getuigen melden dat een man een molotovcocktail naar binnen gooide en er daarna vandoor ging. Dat meldt een correspondent ter plaatse. In die omgeving is later een verdachte aangehouden die aan het signalement voldeed.

Veel rook

Voor zover bekend is niemand gewond geraakt bij het incident. Wel kwam er korte tijd veel rook vrij tijdens de brand. De brandweer wist het vuur snel onder controle te krijgen.

Het gebouw is tijdelijk ontruimd geweest. De politie doet verder onderzoek en komt later met meer informatie. Opvallend is dat twee weken geleden ook al een man het gemeentehuis aanviel met een hamer, meldt de correspondent. Of er een verband is, wordt nog onderzocht.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Volg Hart van Nederland
