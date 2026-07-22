Grote brand op industrieterrein in Delft: boot, woonwagen en kermisattractie verwoest

Bij een grote brand op een industrieterrein aan de Faradayweg in Delft zijn woensdagmiddag een boot, een woonwagen en een kermisattractie volledig in vlammen opgegaan. Ook een oliebollenkraam raakte zwaar beschadigd.

De brand brak rond 14.30 uur uit aan de achterzijde van meerdere bedrijfsunits. Het vuur verspreidde zich snel naar verschillende objecten die op het terrein stonden opgeslagen. Vanwege de snelle uitbreiding schaalde de brandweer op naar het sein grote brand.

Vuur onder controle

Met meerdere brandweervoertuigen werd voorkomen dat de brand zich verder verspreidde. Wel liep de achtergevel van een van de bedrijfsunits schade op.

Rond 15.30 uur had de brandweer het vuur onder controle. Daarna werd begonnen met nablussen en nam ook de rookontwikkeling af.

Bij de brand raakte niemand gewond.