Containerbrand slaat over naar oud pand in binnenstad Delft, woningen ontruimd

In het centrum van Delft is donderdagochtend vroeg een brand uitgebroken in een woning aan de Oost-Indiëplaats. De brandweer rukte direct met veel mensen en materieel uit om te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar andere oude panden in de buurt. Volgens een woordvoerster was de situatie rond 07.30 uur onder controle.

De brandweer kreeg de eerste melding binnen rond 05.00 uur binnen al snel werd besloten om op te schalen. De snelle inzet bleek nodig, omdat het vuur niet in het gebouw zelf begon. Op een binnenplaats stond een afvalcontainer in lichterlaaie en sloeg het vuur vervolgens over naar de woning. Hoe die container kon ontbranden, wordt nog onderzocht.

In omliggende huizen werd het alarm ook gevoeld. Enkele woningen zijn uit voorzorg ontruimd zodat bewoners geen risico zouden lopen. Pas toen het gevaar geweken was, mochten zij weer terug naar hun huizen.

Een persoon nagekeken door ambulancemedewerkers

Ambulancepersoneel heeft één persoon nagekeken die mogelijk rook had ingeademd. Een rit naar het ziekenhuis bleek niet nodig. De brandweer hield de omgeving nog een tijd in de gaten om zeker te zijn dat er geen nieuwe vlammen zouden oplaaien.

Hoe groot de schade precies is, blijft voorlopig onduidelijk. Volgens de woordvoerster wordt dat “vastgesteld door Stichting Salvage”, die vaker wordt ingeschakeld om gedupeerden na brand te helpen en de schade op te nemen.