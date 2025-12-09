Uitslaande brand in loods met paarden in Alphen aan den Rijn

In een loods aan de Westgouweweg in Alphen aan den Rijn is maandagavond een grote uitslaande brand ontstaan. Meerdere paarden die in het gebouw stonden, zijn volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio op tijd in veiligheid gebracht.

De brand brak rond 23.00 uur uit en ging gepaard met veel rook. Ook kwam er asbest vrij. De asbestdeeltjes bevinden zich op het terrein waar de brand is geweest en het naastgelegen fietspad. Dat deel van het fietspad langs de N207 is daarom tot in de loop van de ochtend gesloten, verwacht de woordvoerder.

Bij de brand is niemand gewond geraakt. Hoe het vuur heeft kunnen ontstaan, wordt nog onderzocht.