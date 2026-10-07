Opnieuw brand in Zoetermeerse parkeergarage, politie start onderzoek

In de nacht van maandag op dinsdag is opnieuw brand uitgebroken in een parkeergarage aan de Parkdreef in Zoetermeer. Het is al de vierde brand op dezelfde plek in korte tijd. De politie onderzoekt of de branden met elkaar te maken hebben.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

De eerste brand in de parkeergarage brak midden augustus uit. Daarna volgden branden op 30 september en 4 oktober. In de nacht van 6 oktober was het opnieuw raak.

Opvallend is dat alle vier de incidenten 's nachts plaatsvonden. Of de branden zijn aangestoken en wat er precies in brand heeft gestaan, is niet bekendgemaakt.

Politie zoekt getuigen

De politie onderzoekt of er een verband bestaat tussen de vier branden. Tot dusver is niemand aangehouden. Getuigen die mogelijk iets hebben gezien of meer weten over de branden, worden opgeroepen zich bij de politie te melden.