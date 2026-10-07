OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Opnieuw brand in Zoetermeerse parkeergarage, politie start onderzoek

Brand

Vandaag, 15:00

In de nacht van maandag op dinsdag is opnieuw brand uitgebroken in een parkeergarage aan de Parkdreef in Zoetermeer. Het is al de vierde brand op dezelfde plek in korte tijd. De politie onderzoekt of de branden met elkaar te maken hebben.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

De eerste brand in de parkeergarage brak midden augustus uit. Daarna volgden branden op 30 september en 4 oktober. In de nacht van 6 oktober was het opnieuw raak.

Opvallend is dat alle vier de incidenten 's nachts plaatsvonden. Of de branden zijn aangestoken en wat er precies in brand heeft gestaan, is niet bekendgemaakt.

Politie zoekt getuigen

De politie onderzoekt of er een verband bestaat tussen de vier branden. Tot dusver is niemand aangehouden. Getuigen die mogelijk iets hebben gezien of meer weten over de branden, worden opgeroepen zich bij de politie te melden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.