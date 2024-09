Zeker 700 biggen omgekomen bij grote brand in dierenschuur Beltrum

Zeker 700 biggen zijn omgekomen bij een brand in het Gelderse dorp Beltrum. Daar woedde een grote brand in een varkensschuur in de nacht van donderdag op vrijdag, meldt de veiligheidsregio.

De brandweer meldde iets voor 07.00 uur dat het sein 'brand meester' is gegeven en dat is voorkomen dat het vuur is overgeslagen naar andere schuren. De brandweer blijft nog wel ter plekke voor nabluswerkzaamheden, meldt de veiligheidsregio.

In de schuur waar de brand is zaten ongeveer zevenhonderd biggen. Die zijn omgekomen, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

ANP