Zeer grote brand in loods Geldermalsen: vlammenzee in wijde omtrek te zien

Een grote loods aan de Nieuwstraat in Geldermalsen is zaterdag getroffen door een zeer grote brand. De brand brak uit in de nacht van vrijdag op zaterdag, even na half drie. Vlammen en rookpluimen waren daarbij in de wijde omgeving te zien.

De brand is snel opgeschaald naar een zeer grote brand, waarna ook grootwatertransport is ingezet om het vuur te bestrijden, zo meldt SPS Media. Het vuur woedt in een grote schuur of loods op een erf en wordt onder andere met een hoogwerker bestreden. Wat er precies in de loods ligt opgeslagen, is nog niet bekend. De brandweer heeft overslag naar andere schuren op het terrein weten te voorkomen, aldus de laatste berichten.

De nabluswerkzaamheden zullen nog lange tijd duren.