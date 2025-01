Zeer grote brand in bedrijfspand Hoogvliet, rook trekt over A15

In een bedrijfspand aan de Schrijnwerkerstraat in Hoogvliet is in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote uitslaande brand ontstaan.

De brand brak even na middernacht uit. Er zijn geen gewonden, meldt de veiligheidsregio. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand. Verschillende hulpdiensten werden opgeroepen.

Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen. Om alle warmte uit het pand te krijgen, worden daarnaast sloopwerkzaamheden verricht.

Rook

De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar omliggende gebouwen. Bij de brand kwam veel rook vrij. Deze trok onder meer over de A15. De veiligheidsregio waarschuwde ook voor roetdeeltjes in de omgeving van de brand.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

ANP