Zeer grote brand flat Leeuwarden, bewoners door hulpdiensten naar buiten gebracht

In een portiekflat aan de Berkenstraat in Leeuwarden is in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitgebroken. De bewoners van de zes appartementen in de portiek zijn geëvacueerd en worden in de buurt opgevangen.

De brand in het complex aan de Berkenstraat ontstond rond 02.30 uur in een van de kelderboxen van de woningen. Sommige bewoners moesten door hulpdiensten naar buiten worden gebracht, zegt een woordvoerster van de brandweer. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd.

Nog niet naar huis

De achttien bewoners van zes appartementen kunnen voorlopig niet naar huis. Hun woningen hebben te veel schade opgelopen, vooral door rook. Er wordt tijdelijk onderdak voor hen geregeld.

Ook bewoners van naastgelegen portieken werden geëvacueerd. Zij konden terugkeren kort nadat de brandweer rond 04.00 uur het sein brand meester had gegeven en hun woningen waren geventileerd.

ANP