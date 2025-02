Zeer grote brand in centrum van Druten, schoenwinkel gaat in vlammen op

In het centrum van de Gelderse plaats Druten is in de nacht van zaterdag op zondag rond 03.15 uur een zeer grote brand uitgebroken in een schoenenwinkel. De brandweer rukte met groot materieel uit om de brand te blussen.

Rond 05.00 uur liet de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid weten dat de brand onder controle was.

De veiligheidsregio zegt dat de oorzaak van de brand nog niet bekend is. Mogelijk ging er een explosie aan vooraf. De politie onderzoekt of de brand bewust is veroorzaakt, meldt een woordvoerder.

Rook

O mwonenden wordt geadviseerd de ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te zetten in verband met de rookontwikkeling door de brand. Want ook tijdens de laatste bluswerkzaamheden komt er nog rook vrij, luidt de waarschuwing.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat er geen berichten zijn binnengekomen over gewonden als gevolg van de brand.

