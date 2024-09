Zeer grote brand Bruinehaar legt loodsen met aardappelkratten in de as

Aan de Gravenlandweg in Bruinehaar, Overijssel, stonden in de nacht van dinsdag op woensdag drie loodsen in brand bij een bedrijf. De brand is inmiddels onder controle. Er is een kraan aanwezig om de resten van de loodsen uit elkaar te halen. De brandweer is woensdagochtend nog bezig met het nablussen van de brand.

In de loodsen stonden aardappelkratten, meldt Brandweer Twente op X. De loodsen stonden volledig in brand en de brandweer moest opschalen naar grote brand.

Drie tankwagens met bluswater zijn aanwezig. Uit een nabijgelegen waterplas wordt bluswater gehaald, waarvoor de N343 is afgesloten. Bij de brand komen veel rook en vliegvuur vrij. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te schakelen.

Asbest

De brandweer zegt op X metingen uit te voeren in het gebied waar de rook van de brand naartoe trekt. Bij de brand is mogelijk ook asbest vrijgekomen. De brandweer brengt de mogelijke verspreiding hiervan woensdagochtend in kaart. Ook eventuele verspreiding van deeltjes van zonnepanelen wordt onderzocht.

ANP