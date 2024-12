Zeer grote brand bij Fries bedrijf, explosiegevaar en NL-alert

Een zeer grote brand greep donderdagavond om zich heen bij een bedrijf in het Friese gehucht Ee (Fries: Ie), iets ten oosten van Dokkum. Het zou gaan om een mechanisatiebedrijf dat onder meer trekkers verkoopt. De brandweer was met meerdere eenheden aanwezig om de vlammenzee te bestrijden. Ook was er explosiegevaar, het publiek moet daarom op zeker driehonderd meter afstand blijven.

In het pand aan de Tibsterwei waren namelijk flessen acetyleen aanwezig, een zeer brandbaar gas. De hulpdiensten vroegen het publiek daarom ook dringend om op grote afstand van de brand te blijven. Ook ging een NL-alert uit, want er kwam zeer veel rook vrij.

Rook ingeademd

Rond 23 uur was de brand onder controle en is afgeschaald naar een middelbrand, aldus de Veiligheidsregio Friesland: "Het is gelukt om halverwege de loods een stoplijn te maken. Het is nog niet gelukt om de aanwezige acetyleenfles weg te halen. Deze koelen we nog steeds."

Bij de brand ademden twee personen rook in. Zij werden ter plaatse door het ambulancepersoneel behandeld en hoefden niet mee naar het ziekenhuis. 'Wij zetten in op het behoud van de naast gelegen woning en proberen halverwege de loods een stoplijn te maken', aldus de Veiligheidsregio Friesland halverwege de avond.

De Veiligheidsregio liet weten dat bij de brand dunne, scherpe delen van zonnepanelen, die op het dak van het pand lagen, vrij zijn gekomen. 'Deze scherven hebben zich verspreid in enige omvang van de brandlocatie in Ee', aldus de veiligheidsregio: 'Heb je scherven gevonden en wil je weten wat je moet doen? Kijk dan op onze site'.

Dashboard trekker

Rond 23:00 uur liet de brandweer weten dat de hoeveelheid rook flink was afgenomen. 'De NL-Alert is daarom ingetrokken: ramen en deuren kunnen weer open en de mechanische ventilatie kan weer worden ingeschakeld. Er kan nog wel een tijd een brandgeur hangen in de omgeving. Heb je last van de geur? Houd dan de ramen en deuren wat langer gesloten en schakel de mechanische ventilatie nog niet in.'

De brand is volgens de veiligheidsregio ontstaan in het dashboard van een trekker. 'Er is een bluspoging ondernomen, deze is niet gelukt door de snelle ontwikkeling van de brand.'