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Fietsaccu mogelijk oorzaak van flinke woningbrand in Vlissingen

Brand

Vandaag, 16:44

Bij een brand aan de Wijenburg in Vlissingen zijn zaterdagmiddag meerdere woningen beschadigd geraakt. Het vuur brak kort na 13.00 uur uit in een schuurtje en sloeg vervolgens over naar de woningen. Volgens omwonenden ontstond de brand mogelijk bij de accu van een fiets.

De brandweer schaalde op naar middelbrand en zette onder meer een hoogwerker in. In twee woningen woedde daadwerkelijk brand, drie andere woningen liepen rook- en roetschade op. Niemand raakte gewond. Rond 14.00 uur werd het sein brand meester gegeven.

Elektrische fietsaccu

Of de e-bikeaccu daadwerkelijk de oorzaak van de brand is, wordt nog onderzocht. Stichting Salvage en de woningcorporatie helpen de getroffen bewoners bij de afhandeling van de schade.

Door Redactie Hart van Nederland
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