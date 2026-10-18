Man (50) overleden bij flatbrand in Terneuzen, tientallen woningen ontruimd

Bij een brand in een flatgebouw in Terneuzen is zaterdagavond een 50-jarige man om het leven gekomen. Door de omvang van de brand moesten bewoners van zo'n zeventig andere appartementen uit voorzorg hun woning verlaten. Een aantal woningen is voorlopig onbewoonbaar.

De brand brak zaterdagavond uit in een appartement aan de Diepenbrockstraat. Rond 22.25 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Rond 22.50 uur was de brand onder controle, meldt de veiligheidsregio.

Bewoners opgevangen in sportcentrum

Vanwege de brand moesten de overige bewoners van het flatgebouw hun huis verlaten. Een deel van hen werd opgevangen in sportcentrum De Vliegende Vaart.

De appartementen werden gecontroleerd op koolmonoxide. Daarbij werden geen verhoogde waardes gemeten. Volgens de veiligheidsregio kon een groot deel van de bewoners daarom terug naar huis.

Meerdere woningen onbewoonbaar

Niet iedereen kon terug naar de eigen woning. Een aantal appartementen is door de brand voorlopig onbewoonbaar. Voor de getroffen bewoners wordt vervangende huisvesting geregeld.

Burgemeester Franc Weerwind bezocht de locatie om de bewoners een hart onder de riem te steken.

De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt.