Campinggasten Renesse halsoverkop geëvacueerd na brand in restaurant

In het Zeeuwse Renesse is in de nacht van woensdag op donderdag brand uitgebroken in het restaurant van een camping aan de Korte Moermondsweg. Het vuur begon in de keuken en zorgde voor een flinke rookontwikkeling.

Omdat de rook over een deel van het kampeerterrein trok, besloot de brandweer gasten uit hun tenten en caravans te halen. Zij werden wakker gemaakt en naar een veilige plek gebracht. Het restaurant is volgens de brandweer niet meer te redden. De brand wordt van buitenaf bestreden en is inmiddels onder controle, al komt er nog steeds rook vrij.

Buurt schiet te hulp

De eigenaar van een naastgelegen camping ving een deel van de geëvacueerde gasten op in zijn horecagelegenheid. Ook het tuincentrum in de buurt stelde onderdak beschikbaar, meldt de veiligheidsregio.

Hoe de brand precies kon ontstaan, wordt nog onderzocht.

