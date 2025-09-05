Terug

Dode gevonden in ingestorte woning na brand in Zeeuwse Philippine

Vandaag, 06:35

Na een woningbrand in Philippine in Zeeuws-Vlaanderen is vrijdag een overleden persoon gevonden. De politie laat weten dat de identiteit van het slachtoffer en de exacte toedracht worden onderzocht.

Vrijdagochtend vroeg brak brand uit in een huis aan de Kasteelstraat. Rond 04.45 uur meldde de brandweer dat de woning volledig in brand stond en niet meer te redden was.

Niet veel later stortte de woning in. Op dat moment wist de brandweer nog niet of er iemand in het huis aanwezig was. Later werd de overleden persoon gevonden. Volgens een correspondent ter plaatse werd het slachtoffer in de tuin aangetroffen. De politie kan dit tegenover Hart van Nederland nog niet bevestigen.

Wat er precies is gebeurd, wordt op dit moment onderzocht.

